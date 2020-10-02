Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı - Son Dakika

Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı

Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı Türker Öksüz belediyeden çıkarak vatandaşlarla birlikte cuma namazı kıldı İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırılan Ayhan Bilgen'in yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Türker Öksüz,...

Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı

Türker Öksüz belediyeden çıkarak vatandaşlarla birlikte cuma namazı kıldı

KARS - İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırılan Ayhan Bilgen'in yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Türker Öksüz, Kars Belediyesi Hizmet binasına gelerek görevine başladı. Bir süre belediye hizmet binasında kalan Türker Öksüz, daha sonra cuma namazını kılmak için belediye binasından çıktı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, cuma namazını vatandaşlarla birlikte dışarıda Merkez Cami'de kıldı.

Vali Türker Öksüz, cuma namazının ardından Belediye Hizmet Binası'na geçti.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığımızın 02.10.2020 tarihli olurları ile Kars Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. Valimiz Türker Öksüz 2 Ekim 2020 tarihi itibari ile görevine başlamıştır" denildi.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce belediyeye binası etrafında polislerce de güvenlik önlemleri alındı.

Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı
Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı
Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı
Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı

Kars Belediyesi, Ayhan Bilgen, Türker Öksüz, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi         
19:54
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Son Dakika: A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı Son Dakika: A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı         
18:22
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi         
17:44
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 20:07:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei