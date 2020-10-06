Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, belediye çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, belediye çalışmalarını inceledi
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, cadde ve sokaklardaki asfalt çalışmasını inceledi.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, cadde ve sokaklardaki asfalt çalışmasını inceledi.
Öksüz, Şehitler Mahallesi Şehit Er Emin Polat Sokakta devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Öksüz, daha sonra zorunlu su kesintisine neden olan ana isale hattı vanasının değiştirilmesi çalışmasını inceledi.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Öksüz, arızanın en kısa sürede onarılarak halkın mağduriyetinin giderilmesi talimatı verdi.
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