Kars Belediye Başkanı Bilgen, çevre illerdeki gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, "Kars- Ardahan ve Iğdır Bölge Gazetecileri Buluşması" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kars Çayı kenarında bulunan bir kafede düzenlenen buluşmaya, Kars, Ardahan ve Iğdır'daki yerel ve ulusal ajans, gazete ve dergi temsilcileri katıldı.

Başkan Bilgen, gazetecilere yaptığı konuşmada, hem hukukun emrettiği hem de şehrin beklentisini gerçekleştirirken bir taraftan da esnafı mağdur etmemek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kentte son dönemlerde artan böcekler için ilaçlama yapacaklarını ve sokak köpekleri içinde çalışma yaptıklarını ifade eden Bilgen, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda artan böceklerle ilgili ilaçlama çalışması yapılacak. Bu böceklerin zehirli olmadığına dair de bilgiyi aldık, haşereyle mücadele konusunda üzerimize düşeni yapacağız. 1 yıl içerisinde yaklaşık 800'e yakın köpeği kısırlaştırdık. Bu konuda Veteriner Hekimler Odası'ndan destek aldık ama hala sokakta çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Onların hepsini barınağa tıkmak çözüm değil. Bu konuda köylerden gelişi durduramıyoruz. Durduramadığımız için de ilerleme kat edemiyoruz."

Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca da kentte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.