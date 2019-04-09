Kars Belediye Başkanı Bilgen, Seferberlik Başlatıyor

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, kentte birkaç gün içerisinde adeta seferberlik başlatacaklarını belirtti.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, kentte birkaç gün içerisinde adeta seferberlik başlatacaklarını belirtti.



Bilgen, geçmiş dönem su, kira ve emlak borcu olan vatandaşlardan ise ödeme yapmalarını istedi.



HDP Kars Belediye Eşbaşkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca belediye hizmet binasında basın açıklaması yaptı.



Kars halkına da çağrıda bulunan Bilgen birikmiş su borcu, kira borcu ve emlak vergisi olanların ödeme yapmalarını istedi. Bilgen Kars halkıyla birlikte bahar temizlik kampanyası ve ağaçlandırma kampanyası başlatacaklarını kaydetti.



Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, daha sonra şunları söyledi: "Birde bütün birimlerimizin ortak talebi doğrultunda bir çağrımız var. Ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya birimlerimiz. Günlük yakıtı kimi tahsilatlarla çözmeye çalışıyoruz. Araçların çalışmasının tek yolu bu yakıt ihtiyacının karşılanması. Şu anda tabi ki ihale yapmak ya da başka prosedür işletmek teknik olarak mümkün değil. Dolayısıyla yasaların bize verdiği yetkiler çerçevesinde zorunlu günlük rutin harcamaları çözmemiz gerekiyor. Bu konuda halkımızın esnafımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Birikmiş su faturalarını ödemeleri konusunda. Sonuçta bu para bundan sonra asla bir şaibe asla bir su istimal olmaksızın bu şehrin acil ihtiyaçlarını da kullanılacak. Bütün giderleri şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Binanın önüne ya da bilboardlara asacağız. Harcama kalemlerini de internet sitemizden yayınlayacağız. Halkımızda su borçları, emlak borçları ve geriye dönük kiralar konusunda duyarlılık gösterir destek olurlarsa bu şehri hep birlikte kısa süre içerisinde bu utanç manzarasından kurtarmış oluruz. Bunu bütün halkımızla birlikte birimlerimizin önerisidir bu. Bahar temizliği güçlü gönüllü temizlik kampanyası ve ağaçlandırma kampanyası başlatacağız. Bütün bunlar moral ve dayanışmadır. Sembolik açıdan önemlidir. Bundan sonra bunları kendi kaynaklarımız ve personelimizle çözeceğiz."



Basın toplantısının ardından Bilgen ve Alaca, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. - KARS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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