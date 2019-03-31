Son Dakika Haberleri: Kars Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Ayhan Bilgen Kazandı.

Kars Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Ayhan Bilgen Kazandı.

3 saat önce

Kars Belediye Başkanlığını HDP adayı Ayhan Bilgen kazandı.

Kars Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Ayhan Bilgen Kazandı., System.String[]
Kars Belediye Başkanlığını HDP adayı Ayhan Bilgen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Bilgen 12 bin 41, MHP adayı Çetin Nazik 10 bin 812 oy aldı.

Bilgen'in öz geçmişi

Ayhan Bilgen, 28 Ocak 1971'de Kars'ta doğdu. Bilgen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

MAZLUMDER Genel Başkanlığı yapan Bilgen,. Türkiye Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer aldı.

Gündem ve Evrensel gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Bilgen, 25 ve 26. Dönem Kars Milletvekili seçildi. HDP MYK Üyesi ve Grup Başkanvekilidir.

Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:57 Kaynak: AA

MHP, Halkların Demokratik Partisi, Ayhan Bilgen, Kars, Güncel
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