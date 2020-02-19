Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor - Son Dakika
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Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

7 saat önce

Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, caddelerinin kar ve buzunu temizliyor.

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor, System.String[]

Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, caddelerinin kar ve buzunu temizliyor.


Vatandaşların mağdur olmaması için caddelerin kenarında biriken kar ve buzların temizlenmesi için Temizlik İşleri ekipleri seferber edildi.


Belediye ekiplerince Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan çalışmada kaldırım kenarlarında biriken kar ve buzlar kepçelerle temizlenerek kamyonlara dolduruldu. Trafiğe kapatılan cadde de çalışma yapan ekipler, kısa sürede caddeyi temizleyerek yeniden trafiğe açtı.


Bir greyder, bir kepçe ve bir kamyonla yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar son yağan karın ardından kaldırım ve caddelerde biriken karın kısa sürede temizlendiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. - KARS

Cumhuriyet Caddesi, Kars Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
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