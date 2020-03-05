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Kars Belediyesi "Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri düzenliyor
6 saat önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Kars Belediye Başkanlığı'nca etkinlik düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:12 Kaynak: İHA
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Kars Belediye Başkanlığı'nca etkinlik düzenlenecek.
Etkinlikler kapsamında Kars'taki kadınların üretime dahil olmalarına katkı sağlamak adına el emeği olan yeme-içme, turistik süs eşyası ve kıyafet ürünlerinin satışını gerçekleştirebilecekleri "Kars Kadın Emek Pazarı"nın açılışı da 7 Mart 2020 tarihinde yapılacak.
Açılışın ardından Kars Belediyesi'ne ait Masal Park'ta saat 11.30'da kadınlar için ücretsiz yemek etkinliği düzenlenecek. Başkan Ayhan Bilgen, etkinliğe tüm kadınları davet etti. - KARS
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