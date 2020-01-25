Kars Belediyesi Elazığ'a yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars Belediyesi Elazığ'a yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Kars Belediyesi Elazığ'a yardım kampanyası başlattı

6 saat önce

Kars Belediye Başkanlığı'nca Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.

Kars Belediyesi Elazığ'a yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Kars Belediye Başkanlığı'nca Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.


Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in girişimleriyle başlatılan kampanya kapsamında depremzedeler verilmek üzere gıda, ısınma, kıyafet yardımında bulunmak isteyen vatandaşların Belediye Hizmet Binası'na gelerek yardım malzemeleri teslim istendi.


Ayrıca Kars Belediye Başkanlığı'nca kurulan ekipte, ihtiyaç malzemeleriyle birlikte Elazığ'a yola çıkacak. - KARS

Abdulhekin Ayhan, Elazığ, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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