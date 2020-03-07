Kars Belediyesi engelli vatandaşlara akü şarj istasyonunu açtı - Son Dakika

Kars Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesinde, akülü araç kullanan engelli vatandaşlar için Akü Şarj İstasyonunu hizmete açtı.



Yolda akülerinin bitmesi endişesini taşıyan engelli vatandaşlara kolaylık sağlayacak projeyle, akülü araç kullanan engelliler daha rahat ulaşım sağlayabilecek.



Kars Belediyesi Başkan Yardımcısı Şevin Alaca'nın katıldığı açılışta, ihtiyaç sahibi vatandaşlarda hazır bulundu.



Başkan Yardımcısı Alaca, "Şehirde yaşayan engelli vatandaşlarımızın da sosyal hayata en aktif biçimde dahil olmalarını sağlamak amacıyla öncelikler arasında gözetilen şarj istasyonu projesinin bugün ilkini hizmete açtık. Önümüzdeki aylarda da şehrimizdeki belirlenen noktalara da kapalı akü şarj istasyonları koyacağız" dedi. - KARS