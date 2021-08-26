Kars Belediyesi, Genç Dostu Şehirler Sergisinde… - Son Dakika
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Kars Belediyesi, Genç Dostu Şehirler Sergisinde…

Kars Belediyesi, Genç Dostu Şehirler Sergisinde…

26.08.2021 02:38

Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Sergisi'ne katıldı.

Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Sergisi'ne katıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Genç Dostu Şehirler Sergisi bünyesinde hazırlanan Kars Belediyesi standına katılımcı ve ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Kars Belediyesi, Genç Dostu Şehirler Sergisinde… - Son Dakika


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