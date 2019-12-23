Kars Belediyesi'nden Toplu Taşımacılık anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı - Son Dakika

Kars Belediye Başkanlığı kentteki toplu taşımacılıkla ilgili anket çalışması yaptı. Belediye'nin yaptığı ankette, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.



Kars Belediye Başkanlığı, kentte geçmiş dönemlerden bu zamana kadar vatandaşlar tarafından büyük bir rahatsızlık konusu olan şehiriçi toplu ulaşım ile alakalı olarak; genel durumu profesyonel çerçevede kamuoyunca görülmesi ve çözüme hep birlikte kavuşturma gayesiyle hazırlattığı araştırma raporundan derleme yaparak çıkan sonuçları basınla paylaştı.



Belediye Başkanlığı'nca yapılan araştırma kapsamında Kars'ta bin 570 kişiyle konuyla alakalı olarak yüz yüze anket yapıldı. Çalışma gerçekleştiren firma, 20 yıldan fazla bir süredir tüm Türkiye'de kentsel ulaşım, trafik konularında alanında uzman olarak faaliyet yürütüyor.



Yapılan anket çalışmasında Karslıların yüzde 93'ün toplu taşıma kullandığı ve yüzde 6,7'nin ise toplu taşıma kullanmadığı ortaya çıktı. Ankete Karslıların yüzde 95,7'si ise bisiklet yolu istiyor.



Ankete katılan bin 570 kişiden yüzde 61,4'ü toplu taşımadan memnun değil. Vatandaşların çoğunluğu güzergahların erişilebilirliğinden memnun olmazken, toplu taşıma vasıtalarını kullanan vatandaşlar bekleme sürelerinden de rahatsız olduğu ortaya çıktı.



Toplu taşımacılığı tercih eden vatandaşların yüzde 51'i şoförlerden memnun olmazken, vatandaşların yüzde 63,7'si ise şoförlere güvenmiyor.



"Hukuki tespitler"



İdareden temin edilen verilere göre kentte çalışan toplu taşıma araçlarının tamamının süresinin dolduğu ve hukuken hak sahibi hiçbir işletmecinin olmadığı görülmüştür.



Belediye meclisinin 03.04.2007 tarih, 44 sayılı ve 04.08.2008 tarih, 106 sayılı kararları belediye meclisinin 02.03.2011 tarih, 31 sayılı kararı ileiptal edilmiştir. Ancak geçen süre içerisinde işletmecilerin bu karalara itiraz eden hukuki süreci başlatmadığı görülmüştür.



Mevcut durumda faaliyet gösteren 96 adet aracın önemli bir kısmının (belediye meclis kararları, ihale kayıtları vb.) gibi bilgilerine ulaşılamamıştır.



"Sistemine ilişkin tespitler"



Mevcut durumda Kentte taşınan yolcu sayısı 30 bin 617'dir. Araçların günlük olarak yaptıkları mesafe 12 bin 468 km'dir. Güzergah sayısı 15 adettir. Toplu taşıma hizmeti; Fen Edebiyat Hattında 15 adet 21+25 yolcu kapasiteli 8 m'lik midibüs, özel halk otobüsü statüsünde, Başbakanlık Toplu Konutlar Hattında 19 adet 21+15 yolcu kapasiteli 8 m'lik midibüs özel halk otobüsü statüsünde, Harakani Devlet Hastanesi Hattında 23 adet 14+1 yolcu kapasiteli minibüs. Paşaçayır-Sanayi Hattında 19 adet 14+1 yolcu kapasiteli minibüs 30 Ekim Digor Yolu TOKİ Hattında 12 adet 14+1 yolcu kapasiteli minibüs, Bülbül Mahallesi Hattında 7 adet 14+1 yolcu kapasiteli minibüs (Çalışmıyor.) Atatürk Mahallesi Hattında 1adet 14+1 yolcu kapasiteli minibüs(çalışmıyor.) 8 m'lik 4 adet belediye otobüsü olmak üzere toplam 96 araç ile toplu taşıma hizmeti vermektedir.



"Kentin en önemli yolculuk çekim ve üretim merkezleri"



Üniversite, Devlet Hastanesi, Kent Merkezi, TOKİ Konutları ve KYK yurtlarıdır. Hatların tamamı kent merkezlidir. Farklı bölgeleri kent merkezine bağlamaktadır. Hatların yapısı itibari ile halk aktarmalı yolculuğa zorlanmaktadır ( örneğin, Başbakanlık Toplu Konutlarından üniversiteye, Digor Yolu TOKİ konutlarından üniversite ve hastaneye, Atatürk ve Bülbül Mahallelerinden hastaneye, üniversite ve yurtlardan otogara. Başbakanlık Toplu Konutlar ve Fen Edebiyat Hatları dışında kalan hatlarda kullanılan araçların tamamı çok eski ve yasaya uygun değildir. Araçlarda elektronik ücret toplama sistemi bulunmamaktadır. Durak noktaları tanımsız ve yetersizdir. Kapalı durak bulunmamaktadır. İşletmeciler sadece Harakani Devlet Hastanesi Hattında kooperatif olarak hizmet vermektedir. Diğer hatlarda herhangi bir tüzel kişiliğe rastlanmamıştır.



Faikbey ve Kazım Karabekir Caddeleri kentin en önemli ulaşım akslarıdır. Kent merkezinden çepere doğru gidildikçe, yol kaplama kalitesi bozulmakta, toplu taşıma araçları için istenmeyen bir durum almaktadır. Bazı hatlar ring seferler yapmaktadır. Bu durum düzensiz sefer saatlerine sebep olmaktadır. Kent merkezi çeperindeki mahallelere yeterince toplu taşıma hizmeti sunulamamaktadır. Mevcut güzergah ve sefer sayıları kent için yeterli değildir. - KARS