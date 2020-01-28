Kars Belediyesi'nin yardımları teslim alındı - Son Dakika

AFET ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile işbirliği yapan HDP'li Kars Belediyesi'nin deprem bölgesine gönderdiği yardımlar teslim alındı.

Elazığ'da meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kars Belediyesi tarafından yardım kampanyası düzenlendi. Başkan Ayhan Bilgen ve belediye yetkililerin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılar üzerine vatandaşlar yardımlarını toplama merkezine getirdi. Yardımlar koliler halinde yüklendiği TIR ile Elazığ'a gönderildi. Elazığ'da yardımların toplandığı merkezde, TIR'daki koliler görevliler tarafından teslim alındı.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, yardımları AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde topladıklarını ve Elazığ'a teslim ettiklerini belirtti.