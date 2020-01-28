Kars Belediyesi'nin yardımları teslim alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars Belediyesi'nin yardımları teslim alındı - Son Dakika

Kars Belediyesi'nin yardımları teslim alındı

6 saat önce

AFET ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile işbirliği yapan HDP'li Kars Belediyesi'nin deprem bölgesine gönderdiği yardımlar teslim alındı.

Kars Belediyesi'nin yardımları teslim alındı, System.String[]

AFET ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile işbirliği yapan HDP'li Kars Belediyesi'nin deprem bölgesine gönderdiği yardımlar teslim alındı.

Elazığ'da meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kars Belediyesi tarafından yardım kampanyası düzenlendi. Başkan Ayhan Bilgen ve belediye yetkililerin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılar üzerine vatandaşlar yardımlarını toplama merkezine getirdi. Yardımlar koliler halinde yüklendiği TIR ile Elazığ'a gönderildi. Elazığ'da yardımların toplandığı merkezde, TIR'daki koliler görevliler tarafından teslim alındı.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, yardımları AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde topladıklarını ve Elazığ'a teslim ettiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li belediyelerin Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilen yardımların engellendiğine dair iddialar üzerine, AFAD'la işbirliği yapan belediyelerin yardımlarının kabul edildiğini açıklamıştı. Yardımların AFAD üzerinden organize edildiğini belirten Bakan Soylu, Kars Belediyesi'nin de AFAD ile işbirliği yaptığını bildirdi.


Halkların Demokratik Partisi, Kars Belediyesi, AFAD, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı
İBB deprem anında toplanma ve geçici barınma alanlarını açıkladı Son dakikla: Manisa'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü Manisa'daki 5.1 şiddetindeki depremin ardından uzmanlardan ilk açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 15:59:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars Belediyesi'nin yardımları teslim alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]