Kars Belediyesi oturma banklarını söküyor - Son Dakika

Kars Belediyesi kent merkezinde bulunan oturma banklarını Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sökmeye başladı.



Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in talimatıyla koranavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından emekli vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklardaki ve merkezdeki banklar önlem amacıyla kaldırılıyor. - KARS