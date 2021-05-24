Kars Belediyesi yol yapım çalışmalarını başlattı - Son Dakika

Kars Belediyesi yol yapım çalışmalarını başlattı

24.05.2021 10:07
Kars Belediyesi yol yapım çalışmalarını başlattı, System.String[]

Kars Belediye Başkanlığı, yol yapım çalışmaları başlattı.

Kars Belediye Başkanlığı, yol yapım çalışmaları başlattı. Belediye yıllarca el vurulmayan mahallelerinin kaldırım ve yollarını yapıyor.

Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yıllarca el vurulmayan İstasyon Mahallesi Taşlıharman Sokak'ta yol ve kaldırım çalışması yapıyor. Belediye ekipleri, Taşlıharman Sokakta eski yolu kepçelerle kazıyarak, kamyonlarla kent dışını çıkarıyor. Önce alt yapısı yapılacak olan yollar daha sonra asfalt ve kaldırımları yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

İstasyon Mahallesi'nde yapılan yol çalışmaları mahalle sakinleri arasında sevinçle karşılandı.

Yıllarca mahallelerine el vurulmadığını ifade eden mahalle sakinleri, "İstasyon Mahallesi'nde hep üvey evlat gözüyle bakıldı. AK Partili Belediye Başkanı yollarımızı asfalt yapıyordu, yarıya kadar getirmişti. Seçimi kaybedince öylece kaldı. Şimdi sağ olsun valimiz bizim yolları yaptırıyor. Çok mutluyuz, bizlerde temiz ve modern yollara kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.

Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince İstasyon Mahallesi Taşlıharman Sokak'ta çalışma başlatıldı. Ekipleri bozuk yolları temizleyerek önce alt yapısını elden geçirecek. Ekipler, kanalizasyon, su şebekesini yaparken, ARAS Elektrik ve Türktelekom'da kendi alt yapı hizmetlerini yapacak. Alt yapısı tamamlanan cadde de son olarak yol ve kaldırım çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Öte yandan "Terörden arındırılmış belediyecilik" sloganıyla Kars Belediyesi'ne 'kayyum' atanmasından günümüze kadar geçen süreçte belediye, 6 kilometre asfalt yol, 115 bin metrekare kilit parke taş yol, 20 adet yaklaşık 15 bin metrekare peyzaj çalışması ve 3 kilometre kanalizasyon şebeksi çalışması yaptı.

Ayrıca 2 kilometre yeni su hattı yapımı, 26 kilometre stabilize yol yapımı, 220 ton asfalt yama çalışması, 415 adet noktalarda aydınlatma çalışması, 2 adet 3 bin 500 metrekare açık otopark yapımı, 5 adet su deposu ve motopompunun yenilenmesi, 150 adet kanalizasyon baca kapağı değişimi gerçekleştirildi.

Belediye 81 bin adet maske alımı ve dağıtımı, 9 kurs açarak 228 kursiyere ev tekstil, halı dokuma ve sanat kursu verdi. Bin adet fidan dikimi yapıldı. 170 adet büyük ağaç dikimi gerçekleştirildi. 2 bin 250 metrekare refüjde peyzaj çalışması, 2 bin 806 aileye gıda ve giysi yardımı, 33 kişiye evde bakım hizmeti ve 6 ton dezenfekten ile sosyal alan ve kamu alanlarında dezenfekte işlemi (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. - KARS

Kars Belediyesi yol yapım çalışmalarını başlattı
Kars Belediyesi yol yapım çalışmalarını başlattı
Kars Belediyesi yol yapım çalışmalarını başlattı
Kars Belediyesi yol yapım çalışmalarını başlattı

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Kars Belediyesi, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars Belediyesi yol yapım çalışmalarını başlattı - Son Dakika


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