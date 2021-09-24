Kars Belediyesinden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Kars Belediyesinden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

24.09.2021 09:59

Kars Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında aşıklar atışması ve müzik dinletisi düzenlendi.

Kars Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında aşıklar atışması ve müzik dinletisi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Kars Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Aynalı Köşk Sanat Merkezi ve Bilgi Evi'nde kentte yaşayan engelli vatandaşlarımıza yönelik aşık atışması ve sanatçı Arzu Aras'ın yer aldığı müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Kars Belediyesinden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars Belediyesinden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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