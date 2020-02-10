Kars Belediyesinden buz kırma mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars Belediyesinden buz kırma mesaisi - Son Dakika

Kars Belediyesinden buz kırma mesaisi

6 saat önce

Termometrelerin gece sıfırın altında 31 dereceyi gösterdiği Kars'ta, belediye ekipleri kaldırım ve caddelerde buz kırma çalışması yaptı.

Kars Belediyesinden buz kırma mesaisi, System.String[]

Termometrelerin gece sıfırın altında 31 dereceyi gösterdiği Kars'ta, belediye ekipleri kaldırım ve caddelerde buz kırma çalışması yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından kaldırımlarda kar ve buz kütleri oluştu.

Kars Belediyesi ekipleri dondurucu soğukların etkili olduğu kentte soğuk havaya rağmen cadde ve sokaklardaki buz ve karları temizlemeye çalıştı.

Kentteki bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yakıt depoları donan araçlarını ateş yakarak çalıştırmaya çalıştı.

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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