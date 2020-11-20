Kars beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Kars beyaz gelinliğini giydi

20.11.2020 07:56
Kars beyaz gelinliğini giydi, System.String[]

Kars merkeze mevsimin ilk karı düştü.

Kars merkeze mevsimin ilk karı düştü. Sabaha doğru başlayan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının hissedilir derece de düştüğü Kars beyaz gelinliğini giyerken, kent merkezine de mevsimin ilk karı yağmış oldu.

Kentte soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışı devam ediyor.

Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 derece ölçülürken, sabah saatlerinde eksi 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışını devam edeceği öğrenildi.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kars beyaz gelinliğini giydi
Kars beyaz gelinliğini giydi
Kars beyaz gelinliğini giydi
Kars beyaz gelinliğini giydi
Kars beyaz gelinliğini giydi
Kars beyaz gelinliğini giydi

Kars, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika


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