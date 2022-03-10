Kars beyaza büründü... 132 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kars beyaza büründü... 132 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi

10.03.2022 10:11

Kars beyaza büründü.

Kars beyaza büründü... 132 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi

KARS - Kars'ta, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün eğitim öğretime ara verilirken, kar yağışı ve tipiden dolayı 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta önceki gün başlayan ve devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. kar kalınlının bazı bölgelerde 50 santimi bulduğu kentte köy yoları ulaşıma kapandı, okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışıyla birlikte vatandaşların da karla mücadelesi başladı. Sabah erken saatlerde işyerleri açan vatandaşlar dükkanlarının önünün karını kürüdü.

Kars'ta Mart ayında ilk kez bu kadar çok kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Bu kış ilk defa bu kadar kar yağdı. Kışın çok soğuk geçti ama bu kadar kar yağmadı. Aşırı kar yağdı. Kar yağışı 3-4 gün boyunca devam edecek" dedi.

Öte yandan karın olumsuzluklarının yanında olumlu yönleri de dikkat çekiyor. Karslı fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli kar yağışıyla birlikte fotoğraf makinesi alarak sokaklarda bol bol kar manzarası için deklanşöre bastı. Beşli, "Öncelikle karın yağması memleketimiz için bereket, sevindirici bir durum bir fotoğrafçı için görülmeye değer manzaralar çıkıyor. Fotoğraf makinesini yanıma alıp fotoğraf çekmeye başladım" dedi.

"Kar yolları ulaşıma kapadı"

Kar yapışının etkili olduğu Kars'ta köy yolları da ulaşıma kapandı. Kentte merkezde 19, Akyaka'da 15, Arpaçay'da 12, Digor'da 11, Kağızman'da 12, Sarıkamış'ta 34, Selim'de 19 ve Susuz'da 10 olmak üzere toplam 132 köyün kente bağlantısı kesildi. Kentle bağlantısı kesilen köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Kar yağışının devam ettiği Kars'ta yol açma çalışmalarını yüksek kesimlerde etkili olan tipi olumsuz etkiliyor.

Kars beyaza büründü... 132 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi
Kars beyaza büründü... 132 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi
Kars beyaza büründü... 132 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi

YORUMLAR
500
Kars'ta eğitim-öğretime kar engeli Kars'ta eğitim-öğretime kar engeli Kars'ta okullara 'kar' tatili (2) Kars'ta okullara 'kar' tatili (2)

okullar, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars beyaza büründü... 132 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısın açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
00:25 'Kız kaçırma' kavgası olaylı bitti! Kadın ve çocukların bulunduğu evi ateşe verdiler
09:47 Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
09:37 İngiliz ordusunda Ukrayna firarları: Emirlere karşı çıkıp savaşa katılmak üzere kaçtılar
09:35 İsrail Cumhurbaşkanı, Anıtkabir defterine Yahudilerin kutsal kitabı Zebur'dan 'barış' duası yazdı
09:35 İşte İstanbul'u esir alacak Aybar kar fırtınasının haritası
09:30 Tren garı umut istasyonu oldu! Savaş mağdurları için son çare!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 10:21:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kars beyaza büründü... 132 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement