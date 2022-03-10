Kars beyaza büründü... 132 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi - Son Dakika

Kars beyaza büründü... 132 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi

KARS - Kars'ta, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün eğitim öğretime ara verilirken, kar yağışı ve tipiden dolayı 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta önceki gün başlayan ve devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. kar kalınlının bazı bölgelerde 50 santimi bulduğu kentte köy yoları ulaşıma kapandı, okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışıyla birlikte vatandaşların da karla mücadelesi başladı. Sabah erken saatlerde işyerleri açan vatandaşlar dükkanlarının önünün karını kürüdü.

Kars'ta Mart ayında ilk kez bu kadar çok kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Bu kış ilk defa bu kadar kar yağdı. Kışın çok soğuk geçti ama bu kadar kar yağmadı. Aşırı kar yağdı. Kar yağışı 3-4 gün boyunca devam edecek" dedi.

Öte yandan karın olumsuzluklarının yanında olumlu yönleri de dikkat çekiyor. Karslı fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli kar yağışıyla birlikte fotoğraf makinesi alarak sokaklarda bol bol kar manzarası için deklanşöre bastı. Beşli, "Öncelikle karın yağması memleketimiz için bereket, sevindirici bir durum bir fotoğrafçı için görülmeye değer manzaralar çıkıyor. Fotoğraf makinesini yanıma alıp fotoğraf çekmeye başladım" dedi.

"Kar yolları ulaşıma kapadı"

Kar yapışının etkili olduğu Kars'ta köy yolları da ulaşıma kapandı. Kentte merkezde 19, Akyaka'da 15, Arpaçay'da 12, Digor'da 11, Kağızman'da 12, Sarıkamış'ta 34, Selim'de 19 ve Susuz'da 10 olmak üzere toplam 132 köyün kente bağlantısı kesildi. Kentle bağlantısı kesilen köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Kar yağışının devam ettiği Kars'ta yol açma çalışmalarını yüksek kesimlerde etkili olan tipi olumsuz etkiliyor.