Son Dakika Haberleri: Kars Beyaza Büründü

Kars Beyaza Büründü

1 saat önce

Kars beyaza büründüKARS - Kars'ta iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Kars beyaza büründü

KARS - Kars'ta iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipiden dolayı 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Kars'ta kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı Arpaçay'da 2, Digor'da 5, Sarıkamış'ta 6 olmak üzere toplam 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının ulaşıma yeniden açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Kar yağışı Kars-Digor-Iğdır ve Kars-Göle Karayolu'nda da etkili oluyor. Yoğun kar yağışından dolayı görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşıyor. Hanlar Geçidi'nde de tipi ve kar yağışı etkili olurken, Boğatepe Geçidi'nde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresine ait karla mücadele ekipleri yollarda sürekli çalışma yapıyor. Kar yağışının gece de devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

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