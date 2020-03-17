Kars beyaza büründü - Son Dakika

Kars'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bazı vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Karla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 35 santimetreye ulaştı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.