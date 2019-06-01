Son Dakika Haberleri: Kars BİLSEM "Aynı Gökyüzü Altında 100 Yıl" etkinliği gerçekleştirdi
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Kars BİLSEM "Aynı Gökyüzü Altında 100 Yıl" etkinliği gerçekleştirdi

44 dakika önce

Kars'ta, gerçekleştirilen gece gözlemi öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Kars BİLSEM
Kars'ta, gerçekleştirilen gece gözlemi öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nin hazırladığı, Serhat Kalkınma Ajansı'nın finanse ettiği "Astronomi ve Uzay Bilimleri Eğitici Eğitimi ve BİLSEM'i Ülke Standartlarına Yükseltme Projesi'nin" start aldı.

İlk faaliyetine Gece Gözlemiyle başlanan projede, renkli anlar yaşandı. Halka açık olarak Fethiye Cami'nin yanındaki boş ve karanlık alanda gerçekleştirilen gece gözlemine öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katılım sağladı. BİLSEM, Kafkas Üniversitesi ve Fen Lisesine ait teleskoplarla derin uzay gözlemi gerçekleştirildi. Özellikle hayatında ilk kez teleskopla gözlem yapma şansı bulan öğrencilerin heyecanı ve sevinci görülmeye değerdi.

BİLSEM, "Aynı Gökyüzü Altında 100 Yıl" sloganıyla başlattığı etkinliğe 51 öğretmenin eğitimiyle devam edilecek. Proje Koordinatörü Ali Kasım Bulut, katılım sağlayan herkese, destek veren Serhat Kalkınma Ajansı'na ve Türk Astronomi Derneği hocalarına teşekkür etti. Ayrıca eğitimin Kars Öğretmen Evi'nde gerçekleştirileceğini belirten Bulut, ilgisi ve merakı olan herkesi eğitime katılmaya davet etti. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Kars, Yaşam
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