Kars BİLSEM'den, emniyet çalışanlarına koruyucu maske - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars BİLSEM'den, emniyet çalışanlarına koruyucu maske - Son Dakika

Kars BİLSEM'den, emniyet çalışanlarına koruyucu maske

6 saat önce

Kars'ta, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında üretilmeye başlanan bin 650 yüz koruyucu siperlik maskeler emniyet çalışanlarına teslim edildi.

Kars BİLSEM'den, emniyet çalışanlarına koruyucu maske, System.String[]

Kars'ta, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında üretilmeye başlanan bin 650 yüz koruyucu siperlik maskeler emniyet çalışanlarına teslim edildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, "Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk'un talimatı üzerine Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığımızın girişimiyle Türkiye'deki Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) aracılığıyla biz sağlık çalışanlarımıza bu tip siperlik maskeler üretiyorduk. Özellikle bu haftanın Polis Haftası olması münasebetiyle bugün Türkiye genelindeki tüm Bilim Sanat Merkezlerimizin üretmiş olduğu maskeleri İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla Emniyet Teşkilatlarına hediye ettik. Hediyemizi kabul ettikleri için İl Emniyet Müdürümüz Yavuz Sağdıç'a teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmalarda özellikle Bilim Sanat Merkezinde görev yapan Müdürümüzü Ali Kasım Bulut ve yardımcıları ile özellikle evlerinde bu işe gönüllü olarak katkı sağlayan öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onların el emeklerini sağlık ve emniyet çalışanlarına teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Polis Haftası nedeniyle Kars İl Emniyet Teşkilatına 2 bin adet siperlik maskeyi hediye ettiklerini ifade eden Acay, "Geçtiğimiz günlerde 350 adet maskemizi trafik ekiplerimize teslim etmiştik, bugün de bin 650 adet maskemizi teslim ettik" diye konuştu.


Polislerin vatandaşlarla sürekli diyalog içerisinde olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Bu maskeler görev yapan arkadaşlarımızın çok işlerine yarayacak. Çünkü bizim arkadaşlarımız vatandaşlarla birebir muhatap oluyorlar, ayrıca kontrollerimiz de sıkı bir şekilde devam ediyor. Özellikle şehir giriş ve çıkışlarında uygulamalarımız aralıksız sürüyor. Bu kontrolleri yaparken de tedbirlerimizi en üst seviyede almamız gerekiyor. Bu vesileyle eldiven, maske ve bu tip siperlikler bizim için çok önemli. Bu duyarlı davranışlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve BİLSEM'e çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.


Sağdıç, teslim aldıkları maskeleri il merkezi ve ilçelerde değerlendireceklerini de sözlerine ekledi. - KARS

Polis Haftası, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:48 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

88 yaşındaki kolonya koleksiyoneri, koronavirüs nedeniyle kolonyalarını dağıtıyor
MEB, İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Meslek Lisesinde, ambulans ve sahra hastaneleri... Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor         
18:50
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı         
18:46
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti         
17:48
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi         
16:54
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi         
16:38
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi         
16:32
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi         
16:24
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti         
16:23
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı         
16:15
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı         
15:59
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti         
15:53
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 19:34:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars BİLSEM'den, emniyet çalışanlarına koruyucu maske - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]