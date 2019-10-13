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Kars buz kesti

1 saat önce

Kars buz kesti Soğuktan araçların camlarını dondurduKARS - Hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Kars buz kesti

Soğuktan araçların camlarını dondurdu

KARS - Hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü kente araçların camları buz tuttu.

Kars'ta kış kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının hissedilir derece de düştüğü kentte soğuktan araçların camları dondu, vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.

Kars'a yavaş yavaş kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Bugün 13 Ekim 2019 hava gece çok soğuktu. Hemen hemen eksi 3 dereceye kadar soğuk vardı. Gece üşüdük tabi, sabah katlım aracımın camı buz tuttu. Bu da demek ki artık bugün itibariyle soğuklar, kış kendini göstermeye başladı" dedi.

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta, araçların camlarının buzlarını temizleyen vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi. Araçlarının camlarının buzunu temizleyen vatandaşlar daha sonra araçlarını çalıştırarak bir süre araçlarının ısınmasını bekledi. Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

Kars buz kesti

Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:43 Kaynak: İHA
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