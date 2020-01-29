Kars buz tutan çıldır gölü üzerinde araçlarıyla drift yapıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars buz tutan çıldır gölü üzerinde araçlarıyla drift yapıyorlar - Son Dakika

Kars buz tutan çıldır gölü üzerinde araçlarıyla drift yapıyorlar

6 saat önce

Buz tutan Çıldır gölü üzerinde araçlarıyla drift yapıyorlarARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle buz tutan Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi.

Buz tutan Çıldır gölü üzerinde araçlarıyla drift yapıyorlar

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle buz tutan Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi. Araçlarıyla gölün üzerine Turan Arslan ve Murat Ünlü buz üstünde drift yaptı.

Van Gölü'nden sonra 124 kilometrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin ikinci büyük gölü olan Çıldır'ın yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Buz kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği göl macera tutkunlarının da merkezi haline geldi. Kış aylarında üzerine Eskimolar gibi balık avı yapılan ve atlı kızak seferleri düzenlenen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyine otomobil ve kamyonetleriyle çıkan Turan Arslan ile Murat Ünlü, yaklaşık yarım saat kayarak drift yaptı.

Kars buz tutan çıldır gölü üzerinde araçlarıyla drift yapıyorlar

Turan Arslan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:41 Kaynak: DHA
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