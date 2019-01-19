Son Dakika Haberleri: Kars Buzda Kayan Genç Kız Başından Yaralandı

Kars Buzda Kayan Genç Kız Başından Yaralandı

48 dakika önce

Buzda kayan genç kız başından yaralandıKARS'ın Faikbey Caddesi üzerinde buz tutan kaldırımdan kayarak düşen Derya Okçuoğlu (19), kafasını kaldırım taşına çarparak yaralandı.

Buzda kayan genç kız başından yaralandı

KARS'ın Faikbey Caddesi üzerinde buz tutan kaldırımdan kayarak düşen Derya Okçuoğlu (19), kafasını kaldırım taşına çarparak yaralandı.

Kars'ta buz tutan kaldırımda yürüyen Derya Okçuoğlu, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Kafasını kaldırım taşına çarpan Okçuoğlu'nun yardımına vatandaşlar koştu. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan bir sağlık görevlisi, çağrılan 112 ekipleri gelene kadar genç kızı yalnız bırakmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Derya Okçuoğlu'nu ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:47 Kaynak: DHA

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