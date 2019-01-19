Kars Buzda Kayan Genç Kız Başından Yaralandı
48 dakika önce
Buzda kayan genç kız başından yaralandıKARS'ın Faikbey Caddesi üzerinde buz tutan kaldırımdan kayarak düşen Derya Okçuoğlu (19), kafasını kaldırım taşına çarparak yaralandı.
Buzda kayan genç kız başından yaralandı
KARS'ın Faikbey Caddesi üzerinde buz tutan kaldırımdan kayarak düşen Derya Okçuoğlu (19), kafasını kaldırım taşına çarparak yaralandı. Kars
'ta buz tutan kaldırımda yürüyen Derya Okçuoğlu, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Kafasını kaldırım taşına çarpan Okçuoğlu'nun yardımına vatandaşlar koştu. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan bir sağlık görevlisi, çağrılan 112 ekipleri gelene kadar genç kızı yalnız bırakmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Derya Okçuoğlu'nu ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:47 Kaynak: DHA
Yaşlı Adam ve Çocuklar, Apartmandaki Yangından Klimalara Basarak Kurtuldu
Demet Akalın'ın Sahnesinde Sürpriz Evlilik Teklifi
ABD'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Boş Meydana Konuştu