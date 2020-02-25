Kars çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu - Son Dakika

Kars çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

6 saat önce

Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttuKARS'ın Sarıkamıs İlçesi'nde belediye iş merkezi çatısından düşen tonlarca kar kütlesi çevredekileri korkuttu.

Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

KARS'ın Sarıkamıs İlçesi'nde belediye iş merkezi çatısından düşen tonlarca kar kütlesi çevredekileri korkuttu.

Olay Sarıkamış Belediyesi'ne ait iş merkezinde meydana geldi. 2 katlı iş merkezinin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi, havanın ısınmasıyla birlikte çığ gibi aktı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde çatıdan düşen kar kötlesi izleyenleri korkuttu. Çekilen görüntülerde binanın çatısından akan karlar, karşı tarafta bulunan işyerlerine de dolduğu gözlendi.

Kars çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı Niğde'de İran'dan kaçak gelen 2 göçmen koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:29:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]