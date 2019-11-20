Son Dakika Haberleri: Kars Çayı aşırı soğuktan donmaya başladı
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Kars Çayı aşırı soğuktan donmaya başladı

6 saat önce

Kars Çayı aşırı soğuktan donmaya başladıKARS - Kar yağışının ardından etkili olan şiddetli ayaz Doğu Anadolu'da etkisini sürdürüyor.

Kars Çayı aşırı soğuktan donmaya başladı

KARS - Kar yağışının ardından etkili olan şiddetli ayaz Doğu Anadolu'da etkisini sürdürüyor. Gece ısının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, Kars Çayı aşırı soğuktan buz tuttu.

Hava sıcaklıklarının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi Kars'ta hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı soğuklardan Kars Çayı da nasibini aldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte coşkuyla akan Kars Çayı kısmen donarken, çaydan adeta buz akıyor.

Kars Çayı'nın soğuktan etkilendiğini ifade eden vatandaşlar, "Havaların yaklaşık bir haftadır, özellikle erken saatlerde sıfırın altına düşmesi nedeniyle gördüğünüz gibi Kars Çayı'da dondu" dedi.

Soğukların her geçen gün daha da hissedildiğini belirten vatandaşlar, "Kars'ta 11'inci ayın ortalarına geldik ve soğuklar kendini iyice hissettirmeye başladı. Kars Çayı'da bu soğuklardan nasibini aldı. Kısmen donmalar başladı. Çayın kenarlarında buzun oluştuğunu ve daha içe doğru buzlanma yaptığını gördük" diye konuştu.

Öte yandan aşırı soğuklardan hayvan sulama göletleri de nasibini aldı. Göletlerin de buz tuttuğu Kars'ta güneşli havaya rağmen soğuk hava kendini hissettiriyor.

Kars Çayı aşırı soğuktan donmaya başladı

Kars Çayı, Kars, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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