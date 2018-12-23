Kars Çayı'nda İlk Kez Su Samuru Görüldü
1 saat önce
Kars Çayı'nda ilk kez su samuru görüldü.
Kars Çayı
'nda ilk kez su samuru görüldü. Çayda yüzen samur, cep telefonu ile kaydedildi.
Kars'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru cep telefonuyla görüntülendi. Dereiçi
Mevki'de bulunan HES
Baraj önünde vatandaşlar tarafından görülen su samuru, kendisini görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeden suya daldı çıktı.
Bir süre yalnız olarak yüzen su samuru daha sonra gözlerden kayboldu. - KARS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:13 Kaynak: İHA
Suyu Azalan Barajı İnceleyen Ekipler Kaçak Su Bendini Ortaya Çıkardı
Metroda Bir Kadının Etek Altı Görüntülerini Çeken Yaşlı Adam, Kalp Krizi Numarası Yaparak Polisten Kurtulmak İstedi
Cep Telefonu Bataryası Bir Anda Alev Aldı
Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi