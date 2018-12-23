Son Dakika Haberleri: Kars Çayı'nda İlk Kez Su Samuru Görüldü

Kars Çayı'nda İlk Kez Su Samuru Görüldü

1 saat önce

Kars Çayı'nda ilk kez su samuru görüldü.

Kars Çayı'nda İlk Kez Su Samuru Görüldü, System.String[]
Kars Çayı'nda ilk kez su samuru görüldü. Çayda yüzen samur, cep telefonu ile kaydedildi.

Kars'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru cep telefonuyla görüntülendi. Dereiçi Mevki'de bulunan HES Baraj önünde vatandaşlar tarafından görülen su samuru, kendisini görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeden suya daldı çıktı.

Bir süre yalnız olarak yüzen su samuru daha sonra gözlerden kayboldu. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:13 Kaynak: İHA

Kars Çayı, Kars, Güncel
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