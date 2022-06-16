Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu

Kaynak: AA

Kars Çayı, İtfaiye, kedi, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars Çayı'nda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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