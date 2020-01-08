Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

6 saat önce

Kars Çayı'nda 3 gündür mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı, System.String[]

Kars Çayı'nda 3 gündür mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kars Çayı'nda mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bir türlü Kars Çayı'nın yüksek duvarlarından yukarıya çıkarılamayan köpeğin imdadına Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yetişti. Yaklaşık 3 gündür düştüğü yerden çıkamayan ve aç kalan köpek, merdiven yardımıyla çaya inen ekipler tarafından halata bağlanarak düştüğü yerden kurtarıldı.


Köpeğin 3 gündür aynı bölgede mahsur kaldığını ifade eden bir vatandaş, "Bir vatandaş olarak baktım mağdur durumda, kaç gündür burada aç kalmış. Kimler tarafından atılmış, kendisi mi düşmüş bilemedim. Yetkilileri aradım. Geldiler yardımcı oldular. Kurtardılar, köpek barınağına götürüyorlar. ve özgürlüğüne kavuştu. Burada soğuktan donarak ölebilirdi" dedi.


İtfaiye ekibinin çıkardığı köpek, daha sonra Kars Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü. - KARS

Kars Çayı, İtfaiye, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü
Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! 3 yaralı Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi PENDİK'TE 5. KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Son Dakika Haberleri
17:40 ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Son Dakika Haber
17:38 Muğla'da 2018 yılında 633 FETÖ şüphelisi hakkında dava açıldı - Son Dakika Haber
17:37 Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika Haber
17:37 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya... - Son Dakika Haber
17:36 İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı: "Bundan sonra Amerikan askerleri Ortadoğu'da asla güvende... - Son Dakika Haber
17:35 Ümraniye'de yatak imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika Haber
17:30 Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]