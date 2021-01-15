Kars Çayı'nda su samurları buzlar arasında avlanmaya çalışırken görüntülendi - Son Dakika

Kars Çayı'nda su samurları buzlar arasında avlanmaya çalışırken görüntülendi

15.01.2021 12:53
Kars Çayı'nda su samurları buzlar arasında avlanmaya çalışırken görüntülendi, System.String[]

Soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda su samurları, avlanmaya çalışırken görüntülendi.

Soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda su samurları, avlanmaya çalışırken görüntülendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yüzeyi kısmen buzla kaplı Kars Çayı'da yabani ördekler ile bazı yaban hayvanları yiyecek arayışına girdi.

Çayın Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen bölümünde ise genellikle gözlerden uzak yaşam süren su samurlarının buzlar arasında yiyecek araması dikkati çekti.

Buzun üzerinde bir süre balık avlamaya çalışıp dinlenen su samurları, daha sonra suya girerek gözden kayboldu.

Su samurlarının avlanma çabası, çevredekilerin ilgisini çekti.

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars Çayı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars Çayı'nda su samurları buzlar arasında avlanmaya çalışırken görüntülendi - Son Dakika


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