Son Dakika Haberleri: Kars Çayı'nda Su Samuru Görüldü

Kars Çayı'nda Su Samuru Görüldü

4 saat önce

Kars Çayı'nda su samuru görüldüKARS - Kars Çayı'nda su samuru görüldü.

Kars Çayı'nda su samuru görüldü

KARS - Kars Çayı'nda su samuru görüldü. Çayda yüzen samur, cep telefonu ile kaydedildi.
Kars'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru cep telefonuyla görüntülendi. Dereiçi Mevki'de bulunan HES Baraj önünde vatandaşlar tarafından görülen su samuru, kendisini görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeden suya daldı çıktı.
Bir süre yalnız olarak yüzen su samuru daha sonra gözlerden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:32 Kaynak: İHA

Yerel
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