Kars Çayı'nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı - Son Dakika

Kars Çayı'nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı

Kars Çayı'nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı Oksijensiz kalan balıkların derin sulara gitme mücadelesi Kars Barajı'nın kapakları kapatılınca baraj önünde kalan tatlı su kefalleri bazı bölgelerde mahsur kaldı.

Kars Çayı'nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı

Oksijensiz kalan balıkların derin sulara gitme mücadelesi

KARS - Kars Barajı'nın kapakları kapatılınca baraj önünde kalan tatlı su kefalleri bazı bölgelerde mahsur kaldı. Mahsur kalan tatlı su kefallerinin derin sulara gitme mücadele ise kameralara yansıdı.

Kars Barajı'nda su tutulması için yetililer tarafından baraj kapatıldı. Baraj kapakları kapatılınca Çamçavuş Köyü önünden başlayan ve Atçılar Köyü önünen geçen yaklaşık 15 kilometrelerin Kars Çayı güzergahında tatlı su kefalleri mahsur kaldı. Küçük göletlerde mahsur kalan balıklar, derin sulara gitmek için çıkış yolu aradı. Balıkların küçük göletlerde mahsur kalması ise İHA ekibi tarafından görüntülendi.

"Doğal akvaryumda balıkların yüzmesini izlediler"

Kars Çayı'nda oluşan küçük göletlerde yüzen balıkların çocuğu martılara yem olurken, bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte akvaryumda balık izlerler gibi balıkların sürüler halinde yüzmesi izledi.

"Balıkları tutmak için mücadele verdiler"

Bazı vatandaşlar ise Kars Çayı'nda oluşan küçücük göletlerde sıkışan balıkları tutmak için suya girdi. Ağlarla suya giren vatandaşlar balıkları tutmak için yoğun mücadele verdi. Vatandaşların balıklarla sınavı an be an kameralara yansıdı.

Kars Çayı'nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı

Kars Çayı, Kars, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 08:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kars Çayı'nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı - Son Dakika

Son Dakika

Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım         
14:15
Survivor'da yaşadığı aşk sona eren Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, bir başka yarışmacıyla ilişkiye girdi Survivor'da yaşadığı aşk sona eren Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, bir başka yarışmacıyla ilişkiye girdi         
14:15
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti         
13:48
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi         
13:17
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı         
13:13
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı         
13:08
ABD'de ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor         
12:58
Babası tarafından öldürülen Down sendromlu kız çocuğunun cansız bedenini sıçanlar yedi Babası tarafından öldürülen Down sendromlu kız çocuğunun cansız bedenini sıçanlar yedi         
12:54
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak         
12:51
Bağımlı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı Bağımlı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı         
12:49
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu         
12:34
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi         
12:27
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı         
12:19
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor         
12:12
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak         
12:11
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu 23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu         
12:11
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?         
12:09
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu         
11:57
İngiliz oyuncu Chloe Ferry, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi İngiliz oyuncu Chloe Ferry, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi         
11:56
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu         
11:52
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü         
11:51
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu         
11:33
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor         
11:31
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak         
11:27
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü         
11:21
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor         
11:13
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı         
11:12
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek         
11:07
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi         
10:59
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 14:42:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars Çayı'nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]