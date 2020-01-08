Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Kars Çayı'na düşüp üzerine çıktığı buz kütlesinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Kars Çayı'na düşüp üzerine çıktığı buz kütlesinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kayabaşı mevkisinde bir köpek, yüzeyi kısmen buz tutan Kars Çayı'na düştü. Köpeğin düştükten sonra güçlükle üzerine çıktığı buz kütlesinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Etrafında istinat duvarı bulunan çay kenarına gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu halat bağladıkları köpeği kıyıya çekip kurtardı.

Vatandaşlardan Erkan Taykutgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoldan geçerken köpeğin çayın buz tutan bölümüne düştüğünü gördüğünü belirterek, "Kıyıya çıkacak yeri yoktu, buzun etrafından su geçiyordu. Ekipleri aradım, onlar da gelip köpeği kurtardı." dedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kars Çayı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü
Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! 3 yaralı Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi PENDİK'TE 5. KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Son Dakika Haberleri
19:16 Adıyaman'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
19:16 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika
19:15 Mezokövesd-zsory maçından görüntüler - Son Dakika
19:15 Spor aytemiz alanyaspor, tirana'yı devirdi - Son Dakika
19:15 Kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 19:19:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]