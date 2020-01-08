Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Kars Çayına düşen köpeği kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri Vatandaşlardan Erkan Taykutgül ile röportaj Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı KARS - Kars Çayı'na düşüp üzerine çıktığı buz kütlesinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars Çayına düşen köpeği kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri

Vatandaşlardan Erkan Taykutgül ile röportaj Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

KARS - Kars Çayı'na düşüp üzerine çıktığı buz kütlesinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kayabaşı mevkisinde bir köpek, yüzeyi kısmen buz tutan Kars Çayı'na düştü. Köpeğin düştükten sonra güçlükle üzerine çıktığı buz kütlesinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Etrafında istinat duvarı bulunan çay kenarına gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu halat bağladıkları köpeği kıyıya çekip kurtardı.

Vatandaşlardan Erkan Taykutgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoldan geçerken köpeğin çayın buz tutan bölümüne düştüğünü gördüğünü belirterek, "Kıyıya çıkacak yeri yoktu, buzun etrafından su geçiyordu. Ekipleri aradım, onlar da gelip köpeği kurtardı." dedi.

Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kars Çayı, İtfaiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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