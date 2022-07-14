Kars Çayı'ndan adeta zehir akıyor - Son Dakika
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Kars Çayı'ndan adeta zehir akıyor

14.07.2022 13:31

Kars Çayı'ndan adeta zehir akıyor İçerisi pislikle dolan çay havzası etrafa pis koku yayıyor Kars Çayı'ndan adeta zehir akarken, çayın zemininde biriken atıklar ise etrafa pis koku yayıyor.

Kars Çayı'ndan adeta zehir akıyor

İçerisi pislikle dolan çay havzası etrafa pis koku yayıyor

KARS - Kars Çayı'ndan adeta zehir akarken, çayın zemininde biriken atıklar ise etrafa pis koku yayıyor.

Kars'ta özellikle akşamları yüzlerce vatandaşın zaman geçirdiği Bedesten bölgesinden geçen Kars Çayı, suyunun çekilmesiyle birlikte etrafa pis koku yaymaya başladı. İçerisi suyun getirdiği atık ve çöplerle dolan çay vatandaşları tedirgin ediyor.

Kars Çayı'nın kent merkezinden geçen yaklaşık 10 kilometrelik bölümünde ise neredeyse canlı yaşamıyor.

"Koku çok kötü, hiç yakışmıyor buraya"

Kars Çayı'nın içerisindeki çöp ve atıkların koku yaptığını ifade eden vatandaşlar, "Koku çok kötü gerçekten, hiç yakışmıyor buraya, daha temiz olsa hepimiz için daha güzel olur. Umarım bu da düzeltilir, etrafının düzeltildiği gibi bunlarda yetkililer tarafından düzeltilir" dedi.

Öte yandan, bir zaman içerisinde birçok balık çeşidini barındıran Kars Çayı, neredeyse canlı yaşamıyor. Şehir kanalizasyon şebekesi ve fabrika atıklarının da Kars Çayı'na bağlı bulunması çayın kirlenmesine etken oluyor.

Zaman zaman toplu balık ölümlerinin de yaşandığı Kars Çayı, debisinin düşmesi ve havaların da ısınmaya başlamasıyla birlikte etrafa aşır pis koku yayıyor.

Kars Çayı içerisinde atık ve pisliklerinin belediyece temizlenerek hem kokunun önüne geçilmesi ve hem de kötü görünümüm ortadan kaldırılmasını bekliyor.

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Kaynak: İHA

Kars Çayı, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars Çayı'ndan adeta zehir akıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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