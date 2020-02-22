Kars Çayı'nın buzları erken çözüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars Çayı'nın buzları erken çözüldü - Son Dakika

Kars Çayı'nın buzları erken çözüldü

7 saat önce

Kars'ta, sıcak hava, Kars Çayı'nın buzlarının erimesine neden oldu.

Kars Çayı'nın buzları erken çözüldü, System.String[]

Kars'ta, sıcak hava, Kars Çayı'nın buzlarının erimesine neden oldu.


8 ayı kış olan ve eksi 25'leri bulan soğuklarda buz tutan Kars Çayı'nın buzları erken çözüldü.


Havaların soğumasıyla, önceleri kısmen, ilerleyen günlerde tamam donan Kars Çayı son bir hatadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden havadan etkilendi. Büyük çoğunluğunda buzları çözülen çay, vatandaşları da şaşırttı.


Kars Çayı'nın bu yıl erken çözüldüğünü ifade eden vatandaşlar, "Normalde her yıl Nisan ayı itibariyle çözülen Kars Çayı, bu yıl havaların da sıcak gitmesiyle birlikte erken çözülmeye başladı. Bildiğiniz gibi Şubat ayının son haftasında Cemreler düşüyor. Cemreler de dahi geçmiş yıllarda buzlar Nisan ayında çözülüyordu. Ama bu yıl havalar gayet sıcak gidiyor. Bundan dolayı bu yıl Kars Çayı erken çözülmeye başladı" dedi.


Her yıl normalde Nisan ve Mayıs aylarında havaların ısınması ve yağmurların yağmasıyla birlikte buzları çözülen Kars Çayı, Şubat ayında sıcak havadan nasibini alarak kısmen çözüldü. - KARS

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
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