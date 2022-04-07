Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı - Son Dakika
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Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı

07.04.2022 13:05

Kars'ta eriyen karlar ve sağanak nedeniyle Kars çayı taştı, bazı ev ve tarım arazilerini su bastı.

Kars'ta eriyen karlar ve sağanak nedeniyle Kars çayı taştı, bazı ev ve tarım arazilerini su bastı.

Kentte havaların ısınması yüzünden eriyen karların yanı sıra etkili olan sağanak sebebiyle Kars çayı taştı.

Çay kenarında yer alan Cumhuriyet köyündeki bazı evlere su doldu.

Birçok tarım arazisinin de sular altında kaldığı köyde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve İl

Özel İdaresi ekipleri, vatandaşları evlerini tahliye etmeleri için uyardı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bazı noktalarda iş makineleriyle set oluşturarak suyun evlere girmesini engellemeye çalışıyor.

Sularının yükseldiği köyde camilerden yapılan anonslarda vatandaşların olası taşkın ve sel riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Cumhuriyet köyü sakinlerinden Ahmet Selam, AA muhabirine, ekiplerin köyde vatandaşları uyardığını ifade ederek, "Köye gelen ekipler evleri boşaltın diye uyarıyor, şimdi çalışma yapıyorlar. Su evlere kadar vurdu, evlere dolacak. En son 20 yıl önce böyle olmuştu, o zaman da bu kadar su yoktu. O zaman su evlere girmemişti." dedi.

Kentte ekipler bir süre önce bazı ev ve ahırları su basan ve halen büyük bölümü suyla kaplı olan Aydınlıkevler ve Karadağ mahallerinde de tedbirlerini sürdürüyor.

Drone ile görüntülenen söz konusu mahallelerde ekipler yaşanabilecek olası taşkınlara karşı iş makineleriyle hazır bekliyor.

Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı
Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı
Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı
Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı

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Karların erimesinin ardından 15 ev ve bazı ahırları su bastı Karların erimesinin ardından 15 ev ve bazı ahırları su bastı Karların erimesinin ardından 15 ev ve bazı ahırları su bastı (2) Karların erimesinin ardından 15 ev ve bazı ahırları su bastı (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı - Son Dakika


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