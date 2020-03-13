Kars Çayı taşmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars Çayı taşmaya başladı - Son Dakika

Kars Çayı taşmaya başladı

7 saat önce

Havaların sıcak geçmesiyle birlikte buzları erken çözülen Kars Çayı taşmaya başladı.

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Havaların sıcak geçmesiyle birlikte buzları erken çözülen Kars Çayı taşmaya başladı.


Kars'ta bu yıl kış mevsimin sıcak geçmesiyle birlikte karların erimesi Kars Çayı'nın taşmasına neden oldu. Buzların tamamen eridiği Kars Çayı önceki gün yağan yağmur ile birlikte taştı.


Her yıl normal koşullarda Nisan ve Mayıs aylarında buzları çözüldükten sonra bahar yağmurlarıyla birlikte taşan Kars Çayı bu yıl erken hareketlendi. Kars Çayı'nın eriyen kar ile birlikte su debisinin yükselmesi yetkilileri de harekete geçirdi. Yetkililer dere yataklarına yakın yerlerde yaşayan vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı. - KARS

Kars Çayı, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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