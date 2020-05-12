Kars Çayı taştı, su bidonları boş kaldı - Son Dakika

KARS'ta özellikle ramazan ayı boyunca önünde uzun kuyruklar oluşan çeşmenin bir bölümü taşan Kars Çayı'nın içinde kaldı. Evlerine su getiremeyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Bir hayırsever tarafından Kars Çayı'nın yanından çıkan kaynak suya çeşme yaptırıldı. Çeşmenin sağlıklı, temiz ve içilir suyu kısa sürede büyük rağbet gördü. Yaz-kış demeden her gün Karslıların, bidonlarla evlerine su götürdükleri çeşmeye ramazan ayında rağbet artıyor. Soğuk olması nedeniyle de iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çeşme suyundan evlerine su götürmek isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Bidonlarıyla çeşmeye yanaşan vatandaşlar muslukların ve merdivenlerin bazı basamaklarının da suyun altında kaldığını gördü. Bir süre bakındıktan sonra çaresizce su alamadan geri dönen vatandaşlar yetkililerin çeşme etrafında düzenleme çalışması yapıp, rahat su almalarının sağlanmasını istedi.