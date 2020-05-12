Kars Çayı taştı, su bidonları boş kaldı - Son Dakika

Kars Çayı taştı, su bidonları boş kaldı

KARS'ta özellikle ramazan ayı boyunca önünde uzun kuyruklar oluşan çeşmenin bir bölümü taşan Kars Çayı'nın içinde kaldı. Evlerine su getiremeyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Bir hayırsever tarafından Kars Çayı'nın yanından çıkan kaynak suya çeşme yaptırıldı. Çeşmenin sağlıklı, temiz ve içilir suyu kısa sürede büyük rağbet gördü. Yaz-kış demeden her gün Karslıların, bidonlarla evlerine su götürdükleri çeşmeye ramazan ayında rağbet artıyor. Soğuk olması nedeniyle de iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çeşme suyundan evlerine su götürmek isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Bidonlarıyla çeşmeye yanaşan vatandaşlar muslukların ve merdivenlerin bazı basamaklarının da suyun altında kaldığını gördü. Bir süre bakındıktan sonra çaresizce su alamadan geri dönen vatandaşlar yetkililerin çeşme etrafında düzenleme çalışması yapıp, rahat su almalarının sağlanmasını istedi.

Çeşmenin Kars'ın gözdesi olduğunu söyleyen Süleyman Bulut, "Kars'ta su içilebilecek en gözde çeşme burasıdır. Yoğun yağmurlardan dolayı Kars Çayı taşınca bu meşhur çeşmemizden su alamıyoruz. Çeşmemiz suyun altında kalınca vatandaş da mağdur oldu. Kaynak su olduğundan dolayı özellikle ramazan ayında vatandaş en çok burayı tercih ediyor. Kars'ın geneli hemen hemen buradan su alır" diye konuştu.