Kars çayında kar erimesi yüzünden saniyede 37 metreküp su akıyor - Son Dakika

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Kars çayında, kar erimeleri yüzünden saniyede 37 metreküp su akışı olduğu bildirildi.

Kentte mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nisan ayının ilk günlerinde yerini sıcak havaya bıraktı. Kentte hava sıcaklığının artmasıyla il genelinde kar erimeleri yaşanıyor.

DSİ. 24 Bölge Müdürlüğü ekipleri de kent merkezinde geçen Kars çayındaki suyun debisinde ölçüm yaptı.

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı mevkisindeki ölçümlerde çaydan saniyede 37 metreküp suyun geçiş yaptığı belirlendi.

DSİ. 24 Bölge Müdürü Şükür Baysal, AA muhabirine, dönem dönem farklı bölgelerde su ölçümleri yaptıklarını ifade ederek, "Şu anda Kars Barajı'na giden su ölçülüyor, saniyede 37 metreküp giriş var, tabi havaların aniden ısınması nedeniyle kar erimeleri ilimizde biraz sıkıntı yaratmaya başladı." dedi.

Kotu düşük, çukur olan bölgelerde yüzey sularının toplandığını ve taşkınlara neden olduğunu anlatan Baysal, "Halitpaşa Mahallesinde dün gece bazı evleri su bastı, oraya iş makinesi getirdik ve şu an çalışıyor. Digor'da bir su taşkını ihbarı var arkadaşları oraya yönlendirdik. İlimizin farklı yerlerinden ihbarlar geliyor, biz de elimizdeki imkanlar ölçüsünde olay yerini görerek uygun ekipmanla müdahalelerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Baysal, sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşları uyararak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bu dönemde sel ve taşkınlara karşı tedbirli ve uyanık olmalı, maalesef yağışın, karın bol olduğu dönemlerde bu hadiseler olağandır. Dere yataklarındaki ıslahlarımızı gerçekleştiriyoruz, bir kısmını yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Yağmur çok şiddetli ise veya ani kar erimeleri varsa dere yatağı olmayan yerlerdeki vatandaşlarımız da dikkatli olsun."