Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği Uyardı: "Peynir Altı Suları Kars Çayı'na, Çamçavuş Barajı'na Dökülmektedir. - Son Dakika
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Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği Uyardı: "Peynir Altı Suları Kars Çayı'na, Çamçavuş Barajı'na Dökülmektedir.

10.06.2022 21:57
Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği Uyardı: "Peynir Altı Suları Kars Çayı'na, Çamçavuş Barajı'na Dökülmektedir.

Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı Avukat İnan Akgün Alp, Kars Organize Sanayi Bölgesi’ndeki süt işleme tesislerinin atıklarının Kars Çayı’na döküldüğü bölgede; “Peynir altı suları buradan Kars Çayı’na, 14 kilometre devamında da Çamçavuş Barajı’na dökülmektedir. Kars’ın şu anda yaşadığı çevresel felaketlerin birine tanıklık ediyorsunuz. Baraj suları ile sulanan tarlalarda yetişen buğdaydan elde edilen ekmeği tüketiyoruz” açıklamasını yaptı.

TACETTİN DURMUŞ

Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı Avukat İnan Akgün Alp, Kars Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt işleme tesislerinin atıklarının Kars Çayı'na döküldüğü bölgede; "Peynir altı suları buradan Kars Çayı'na, 14 kilometre devamında da Çamçavuş Barajı'na dökülmektedir. Kars'ın şu anda yaşadığı çevresel felaketlerin birine tanıklık ediyorsunuz. Baraj suları ile sulanan tarlalarda yetişen buğdaydan elde edilen ekmeği tüketiyoruz" açıklamasını yaptı.

KARÇEV Başkanı Avukat İnan Akgün Alp, ekonomiye kazandırılabileceğini söylediği peynir altı sularının yıllardır Kars Çayı'na akıtıldığını açıkladı. Alp, şunları söyledi:

"Kars Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan onlarca süt işleme tesisinin, iki kilometre öteden borularla Kars Çayı'na peynir altı sularını döktüğü noktadayız. Peynir altı suları buradan Kars Çayı'na, 14 kilometre devamında da Çamçavuş Barajı'na dökülmektedir. Çevre haftasını kutluyoruz. Sayın Valimiz, Çevre İl Müdürümüz; Çevre Haftası'nda ilkokul sergi salonlarında çevre fotoğraflarını boy boy yayınladı.

Kars'ın şu andaki yaşadığı çevresel felaketlerin birine tanıklık ediyorsunuz. Biz Çevre ve Kent Hukuku Derneği olarak tüm Kars kamuoyunun ve Türkiye kamuoyunun dikkatini bir noktaya çekmek istiyoruz.

Şu anda Kars'ın bütün kanalizasyonu, kentsel ve endüstriyel atıkları Kars Çayı'na dökülmekte, hiçbir arıtmaya maruz kalmadan doğrudan Çamçavuş Barajı'na deşarj edilmektedir. Şehrin tüm kanalizasyonu, şehri 14 kilometre boyunca kat eden Kars Çayı'ndan suların azaldığı noktalarda son derece tahammül edilmez bir koku yayarak baraja dökülmektedir.

"YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUNDA BULUNACAĞIZ"

Baraj suları ile sulanan tarlalarda yetişen buğdaydan elde edilen ekmeği tüketiyoruz. Aslında önemli bir endüstriyel hammadde olan peynir altı suları; sporcu proteinlerinden hayvan yemlerine, gıdadan kimyaya kadar birçok sektörde değerlendirilmesi gerekirken Kars Çayı'na akıtılmaktadır. Büyük bir ekolojik yıkıma da sebebiyet vererek doğrudan tarımsal sulamada baraja deşarj edilmektedir.

Kars halkı adına acilen atık su arıtma tesisinin kurulmasını talep ediyoruz. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanı'na da çağrı yapıyoruz. Sayın Bakanım, bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz. Çevre haftasında tüm yetkililer, vali, Çevre ve Şehircilik il Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü ilkokul koridorlarında çevre fotoğrafları yayınladılar ve fidelere birer bardak su döktüler. Gerçek çevre fotoğrafı buradadır.

Yerel basınımız defalarca konuyu gündem getirmesine rağmen görmezden gelindi. Bu konuda gerekli işlemler yapılmadı. Biz Çevre ve Kent Hukuku Derneği olarak 3 gün içerisinde bu konuda eğer bir girişimde bulunulmazsa başta Kars Valisi ve Çevre İl Müdürü olmak üzere, Tarım İl Müdürü tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve bu konunun takipçisi olacağız. Bütün bu tabloyu bakıp da görmeyenler görevinin gereğini yapmayanlar hakkında gerekli hukuki ve cezai soruşturmanın başlaması için girişimler başlatacağız."

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği Uyardı: 'Peynir Altı Suları Kars Çayı'na, Çamçavuş Barajı'na Dökülmektedir. - Son Dakika

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