Son Dakika Haberleri: Kars Çıldır Gölü'nde Kar ve Buz Sürüş Eğitimi

Kars Çıldır Gölü'nde Kar ve Buz Sürüş Eğitimi

45 dakika önce

Çıldır Gölü'nde kar ve buz sürüş eğitimiBorusan Otomotiv Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel bir sürüş aktivitesi gerçekleştirdi.

Çıldır Gölü'nde kar ve buz sürüş eğitimi

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel bir sürüş aktivitesi gerçekleştirdi. Çıldır Gölü üzerinde son 5 yıldır gerçekleştirilen organizasyonda BOM Akademi eğitmenleri katılımcılara güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra eğlenceli ve adrenalin dolu bir deneyim yaşattı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 123 kilometrekarelik yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü, bu yıl 5'ncisi düzenlenen organizasyonda BOM Akademi eğitmenleri katılımcılara güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra eğlenceli ve adrenalin dolu bir deneyim yaşatı. Çıldır gölü üzerinde, Kuzey Avrupa ülkelerindeki eğitim ve test pistlerine benzer şekilde hazırlanan ve Türkiye'de tek olan parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, kar ve buz üstünde sürüşle ilgili hazırlanan üç farklı parkurda detaylı bir eğitim verildi. Buz kalınlığının günlük olarak elektronik cihazlarla ölçüldüğü pistte katılımcılar, lüks otomobillerin yüksek teknolojilerini limitlerine kadar zorlarken aynı zamanda karlı ve buzlu zeminde lastik, frenleme, vites ve şerit değiştirme, sürüş çizgisi, yol tutuş dinamikleri ve elektronik destek sistemlerinin işleyişi gibi konularda da eğitim aldı.

BOM'un şampiyon pilotlarının ve eğitmenlerinin yönetiminde gerçekleştirilen organizasyonda en amatöründen en profesyoneline farklı bilgi ve tecrübe seviyesine sahip pek çok sürücü yer aldı. Katılım şartı olarak sadece ehliyet sahipliğinin arandığı bu eğitimlerde, deneyimi adaylara aktaran BOM'un şampiyon yarış pilotları, trafikte çok daha bilinçli sürücülerin yollara çıkmasına katkı sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:14 Kaynak: DHA

Borusan Otomotiv, Ardahan, Çıldır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da Polisi Döven Şampiyon Boksör Christophe Dettinger'e 2 Yıl Hapis Verildi Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür

Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 12:59:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars Çıldır Gölü'nde Kar ve Buz Sürüş Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]