Kars Çıldır Gölü'nde Kar ve Buz Sürüş Eğitimi

Çıldır
Gölü'nde kar ve buz sürüş eğitimi Borusan Otomotiv
Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel bir sürüş aktivitesi gerçekleştirdi. Çıldır Gölü üzerinde son 5 yıldır gerçekleştirilen organizasyonda BOM Akademi eğitmenleri katılımcılara güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra eğlenceli ve adrenalin dolu bir deneyim yaşattı. Ardahan
'ın Çıldır ilçesinde 123 kilometrekarelik yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü, bu yıl 5'ncisi düzenlenen organizasyonda BOM Akademi eğitmenleri katılımcılara güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra eğlenceli ve adrenalin dolu bir deneyim yaşatı. Çıldır gölü üzerinde, Kuzey Avrupa
ülkelerindeki eğitim ve test pistlerine benzer şekilde hazırlanan ve Türkiye
'de tek olan parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, kar ve buz üstünde sürüşle ilgili hazırlanan üç farklı parkurda detaylı bir eğitim verildi. Buz kalınlığının günlük olarak elektronik cihazlarla ölçüldüğü pistte katılımcılar, lüks otomobillerin yüksek teknolojilerini limitlerine kadar zorlarken aynı zamanda karlı ve buzlu zeminde lastik, frenleme, vites ve şerit değiştirme, sürüş çizgisi, yol tutuş dinamikleri ve elektronik destek sistemlerinin işleyişi gibi konularda da eğitim aldı.
BOM'un şampiyon pilotlarının ve eğitmenlerinin yönetiminde gerçekleştirilen organizasyonda en amatöründen en profesyoneline farklı bilgi ve tecrübe seviyesine sahip pek çok sürücü yer aldı. Katılım şartı olarak sadece ehliyet sahipliğinin arandığı bu eğitimlerde, deneyimi adaylara aktaran BOM'un şampiyon yarış pilotları, trafikte çok daha bilinçli sürücülerin yollara çıkmasına katkı sağladı.