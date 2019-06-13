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KARS CİRİTÇİLERDEN JANDARMA İÇİN GÖSTERİ

2 saat önce

Kars'ın Selim ilçesinde ciritçiler, bu kez jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü için sahaya çıktı.

Kars'ın Selim ilçesinde ciritçiler, bu kez jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü için sahaya çıktı. Askerlerin büyük ilgiyle izlediği ciritçiler dörtnala sürdükleri atların üzerinde şov yaptılar.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle köylülerin en önemli eğlencesi atlı cirit sporu. Köylerde ikamet eden vatandaşlar yaz-kış demeden buldukları düz zeminde cirit oynamanın keyfini doyasıya çıkartıyor. Selim ilçesinde bu geleneği sürdüren Akçakale ile Koşapınar Atlı Cirit takımları, bu kez jandarma için ciritlerini attı. İlçe çıkışındaki düz alanda Akçakale ile Koşapınar Atlı Cirit takımlarının gösteri maçını Selim Kaymakamı Zafer Yiğit, Kars 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç askeri personel ve vatandaşlar izledi. Yaklaşık 1 saat süren cirit gösterisi sonrası protokol sporculara baklava ikram etti. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında 'savaş oyunu' olarak yer alan cirit, Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Kars ve Erzurum'un köylerinde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri olduğunu söyleyen Akçakale Atlı Spor Kulübü sporcusu Şimşek Yıldırım, Köyde yaşayanlar, at binmeyi ve cirit atmayı çocuk yaşlarda öğreniyor. Bu geleneği kendi imkanlarımızla sürdürüyoruz. Bugünki ciritlerimizi tarihi şan ve şerefle dolu Jandarmamız için fırlattık. Umarız izleyenler beğenmiştir diye konuştu.
KARS CİRİTÇİLERDEN JANDARMA İÇİN GÖSTERİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:08 Kaynak: DHA
Akçakale, Selim, Jandarma, Kars, Güncel
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