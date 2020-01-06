Kars dağcılar, allahuekber dağları'na şehitler için tırmandı - Son Dakika
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Kars dağcılar, allahuekber dağları'na şehitler için tırmandı

7 saat önce

Dağcılar, Allahuekber Dağları'na şehitler için tırmandıTÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği 105'inci Yılında Allah-u Ekber Dağları Şehitleri Anma Tırmanışı, 3180 rakımlı zirvede noktalandı.

Dağcılar, Allahuekber Dağları'na şehitler için tırmandı

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği 105'inci Yılında Allah-u Ekber Dağları Şehitleri Anma Tırmanışı, 3180 rakımlı zirvede noktalandı. Gece sıfırın altında 25'lere kadar düşen soğukta 2 gün süren tırmanış sonunda dağcılar, şehit askerleri andı.

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerler 105 yıl sonra Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 105'inci Yılında Allah-u Ekber Dağları Şehitleri Anma Tırmanışı ile anıldı.

Türkiye'nin değişik bölgelerinden 70 dağcının katıldığı yürüyüş 4 Ocak Cumartesi günü Selim İlçesine bağlı Sarıgün köyünden başladı. Kars Dağcılar Arama Kurtarma Kulübü (KARSDAG) üyelerinin de katıldığı yürüyüşte dağcılar, 14.00'de belirlenen kamp yerine ulaştı. Geceyi sıfırın altında 25'lere kadar düşen soğukta geçiren dağcılar, Pazar sabahı yeniden başladıkları zirve yürüyüşünü 3180 metreye ulaşarak tamamladı. Yaklaşık 13,5 kilometrelik etabı başarıyla tamamlayan dağcılar, zirvede donarak şehit olan askerleri andı.

Dağcılar, zirve sonrası Sarıgün köyüne geri dönüşe geçti. KARSDAG Yönetim Kurulu Üyesi Özfer Koçak, şehitler anasını başladıkları yürüyüşü başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Geri dönüşe geçtiklerini belirten Koçak, yürüyüşün Sarıgün köyüne varılmasıyla sona ereceğini bildirdi.

Kars dağcılar, allahuekber dağları'na şehitler için tırmandı

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:07 Kaynak: DHA
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