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KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika

KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

10.11.2021 17:58

KARS'ın Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

KARS'ın Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. 2286 metre rakımlı Hanlar Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Digor ve çevresinde öğleden sonra başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Digor karayolu üzerindeki Hanlar Geçidi'nde etkili oldu. Zemini karla kaplanan karayolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışı sebebiyle bölgedeki Borluk köyü beyaza büründü.

KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Digor, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika
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