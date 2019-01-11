Kars_doğu Buz Kesti Göle Eksi 30,6-

Doğu buz kesti Göle eksi 30,6BALKANLAR üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi buz kesti.

Doğu buz kesti Göle eksi 30,6



BALKANLAR üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi buz kesti. Mevsim normallerinin altında seyreden bölgede Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altında eksi 30,6 dereceyi gösterdi.



Doğu Anadolu Bölgesi'ni dondurucu soğuklar vurdu. Bölgede dereler, süs havuzları, şadırvanlar buz tuttu. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 30,6 derece ile yine Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyü'nde 28, Erzincan Çayırlı'da 27,3, Ardahan'da 26, Ağrı'da 24, Kars'ta 22,6, Erzurum'da 20, Erzincan'da 15,7, Muş'ta 15,6 ve Iğdır'da 7,7 derece oldu. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerin altında seyrettiğini, Pazartesi gününe kadar dondurucu soğukların etkili olacağını bildirdi.



Öte yandan Kars'ta ağır geçen kış mevsimi çocukların ve gençlerin eğlencesine dönüştü. Karlı zeminde düşe kalka kayan gençler renkli görüntüler oluşturdu. Halk arasında 3G, 'Gar, Gış, Gıyamet' benzetmesiyle adından söz ettiren kış mevsimi ağır koşulların yanında renkli yüzünü de gösteriyor. Bir yanda kapanan yollar, bir yanda mahsur kalanlar diğer yandan da karın çilesini eğlenceye dönüştüren çocuklar ve gençler var. Sarıkamış başta olmak üzere kentin dört bir yanında çileli karı, eğlenceye çeviriyorlar. Düşe kalka kayak yapan gençlerin eğlencesi renkli görüntüleri de beraberinde getiriyor.

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