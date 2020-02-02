Kars doğu'da kar esaretinden kurtulma mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars doğu'da kar esaretinden kurtulma mücadelesi - Son Dakika

Kars doğu'da kar esaretinden kurtulma mücadelesi

6 saat önce

KARS Doğu'da kar esaretinden kurtulma mücadelesi.

KARS Doğu'da kar esaretinden kurtulma mücadelesi

Kars doğu'da kar esaretinden kurtulma mücadelesi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
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