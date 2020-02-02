Kars doğu'da kar esaretinden kurtulma mücadelesi - Son Dakika

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Kars doğu'da kar esaretinden kurtulma mücadelesi
6 saat önce
KARS Doğu'da kar esaretinden kurtulma mücadelesi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
KARS Doğu'da kar esaretinden kurtulma mücadelesi
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