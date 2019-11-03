Son Dakika Haberleri: Kars eksi 11'i gördü, her yer buz tuttu
Son Dakika Güncel Kars eksi 11'i gördü, her yer buz tuttu

Kars eksi 11'i gördü, her yer buz tuttu

6 saat önce

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kars eksi 11'i gördü, her yer buz tuttu, System.String[]

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı gece eksi 15'e düşerken, sabah erken saatlerde termometreler eksi 11'i gösterdi.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta, aşırı soğuktan su birikintileri buz tuttu, inşaat işçileri ateş yakarak çalıştı. Üşüyen işçiler yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısındı.

Kars'a gezmek için geldiğini ifade eden Yavuz Demir, "İlk defa bir kar yağdı. Gece eksi 12 derece, ama soğuğuyla beraber, temiz havasıyla tatlı bir soğuk, Kasım'ın 3'ü bir önceki günlerde normalde sıcaklık 2-3-3 ama bir anda eksi 12 yapıyor. Ondan sonra tekrar artacak, böyle bir hava değişikliğine denk gelmiş olduk" dedi.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta, araçların camları buz tuttu. Soğuk havada işlerine gitmek için caddeye çıkan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı öğrenildi. Kars'ta gece hava sıcaklığı eksi 15'i gördü, sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı eksi 11 olarak ölçüldü.

(Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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